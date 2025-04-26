День работников самоуправления отметили в Дмитрове

Концерт ко Дню работника самоуправления прошел в Детской школе искусств в Дмитрове. Лучшим сотрудникам вручили грамоты и благодарственные письма.

«Я хочу сказать спасибо тем сотрудникам, которые выполняют очень важную работу, служа нашим жителям. Это очень важно. Вы большие молодцы!» — сказал он.

Сотрудникам администрации Дмитровского муниципального округа вручили благодарственные письма, грамоты и знаки отличия.

«Сегодня царит атмосфера уважения, потому что именно эти люди своим мастерством и профессионализмом делают округ лучше и комфортнее для проживания», — сказала депутат Московской областной думы Марина Шевченко.

На церемонии награждения выступили местные творческие коллективы. В школе искусств собрались люди, которые отдают свои знания, умения и инициативы для процветания Дмитровского муниципального округа.