День работников самоуправления отметили в Дмитрове

Концерт ко Дню работника самоуправления прошел в Детской школе искусств в Дмитрове. Лучшим сотрудникам вручили грамоты и благодарственные письма.
Мероприятие посетил глава округа Иван Курданин.
«Я хочу сказать спасибо тем сотрудникам, которые выполняют очень важную работу, служа нашим жителям. Это очень важно. Вы большие молодцы!» — сказал он.
Сотрудникам администрации Дмитровского муниципального округа вручили благодарственные письма, грамоты и знаки отличия.
«Сегодня царит атмосфера уважения, потому что именно эти люди своим мастерством и профессионализмом делают округ лучше и комфортнее для проживания», — сказала депутат Московской областной думы Марина Шевченко.
На церемонии награждения выступили местные творческие коллективы. В школе искусств собрались люди, которые отдают свои знания, умения и инициативы для процветания Дмитровского муниципального округа.
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