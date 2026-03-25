День работников культуры отметили в Егорьевске

Он отметил, что за достижениями сферы культуры Егорьевска стоит труд более 539 профессионалов. Эта цифра объединяет специалистов самых разных направлений: дома культуры, библиотеки, музеи, школы искусств и парки округа.

«Только за год учреждения культуры Егорьевска проводят около пяти тысяч различных мероприятий. А их зрителями и участниками становятся более 400 тысяч человек! Это говорит о том, насколько востребована и любима культурная жизнь в муниципалитете. Накануне профессионального праздника, во Дворце культуры имени Конина состоялся торжественный концерт, посвященный Дню работника культуры», — отметили в администрации округа.