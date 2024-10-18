День работников дорожного хозяйства отметят в Подмосковье в воскресенье

День работников дорожного хозяйства отметят в Подмосковье 20 октября. Сейчас идет строительство 150 региональных и муниципальных трасс протяженностью более 435 километров.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, в Подмосковье в отрасли дорожного хозяйства заняты более 10 тысяч человек.

«Отрасль дорожного хозяйства — это одна из основ, на которой строится экономика нашей области. Каждый новый проект, каждое обновление инфраструктуры способствуют росту инвестиционной привлекательности Подмосковья», — подчеркнул Брынцалов.

В этом году откроют и введут в эксплуатацию 26 объектов.

«Это путепровод в Аникеевке в Красногорске, который соединит две части деревни, путепровод в Быково в Раменском. Продолжаются работы на северном обходе Лобни, которые планируется завершить уже в следующем году», — пояснил спикер Мособлдумы.

Он добавил, что в Подмосковье специалисты отремонтировали 1 120 дорог протяженностью свыше 1,1 тысячи километров.

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