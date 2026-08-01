День работника торговли отметили в Воскресенске

Глава округа Алексей Малкин на торжественном мероприятии вручил благодарственные письма лучшим представителям сферы. Краевед Елена Юрова рассказала о развитии торговых отношений в муниципалитете.

«Для нас самое главное — искренность. Нужно продавать, как самому себе, и следить за качеством продукции», — подчеркнул он.

Борис Овчинников, директор компании «Маркетинг» и один из первых предпринимателей Подмосковья, который начал работать с зарубежными компаниями, поделился секретом успеха.

«Я хочу пожелать вам терпения и прибыли. Чем богаче торговля, тем богаче государство», — отметил Алексей Малкин.

В этом году компания «Продлайн» отметила 20-летие работы в сфере розничной торговли питания. Более 30 сотрудников трудятся на предприятии, а восемь магазинов сети работают в формате «у дома».

Генеральный директор Елена Удалова поблагодарила администрацию за поддержку. Продавец-консультант Екатерина Шибкова призналась, что заряд от покупателей вдохновляет ее на работу.

Работники торговли — это большая команда профессионалов. От них зависит, с каким настроением покупатель уйдет из магазина, а их труд способствует продовольственной безопасности округа и страны.