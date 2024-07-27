День работника торговли отметили в Подмосковье

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области поздравило работников торговли с профессиональным праздником. В ведомстве отметили, что с каждым годом внешний вид магазинов, кафе и ресторанов становится лучше благодаря совместным усилиям сотрудников ведомства и представителей сферы услуг.

Специалисты Министерства постоянно контролируют чистоту и порядок на территориях у торговых точек, проверяют наличие договоров с региональными операторами и соблюдение графика уборки территорий, а также выявляют нарушителей.

В июле в Сергиевом Посаде инспекторы совместно с прокуратурой проверили более 120 объектов нестационарной торговли. А с начала года устранили более трех тысяч нарушений содержания объектов потребительского рынка.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Повышенные пенсии и строгие антимонопольщики. Что изменится в жизни россиян с 1 августа

Общежития или жилье с особым статусом. Куда вузы переселят студентов

Сто детей Дурова. Что скажут родители, которые воспитывают потомство миллиардера?

Ильф и Петров попали под отмену. Одесситы отказались от собственной идентичности

Консультации граждан и помощь бойцам СВО. Какую работу ведет ЛДПР в Подмосковье

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте