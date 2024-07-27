День работника торговли отметили в Подмосковье

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области поздравило работников торговли с профессиональным праздником. В ведомстве отметили, что с каждым годом внешний вид магазинов, кафе и ресторанов становится лучше благодаря совместным усилиям сотрудников ведомства и представителей сферы услуг.

Специалисты Министерства постоянно контролируют чистоту и порядок на территориях у торговых точек, проверяют наличие договоров с региональными операторами и соблюдение графика уборки территорий, а также выявляют нарушителей.

В июле в Сергиевом Посаде инспекторы совместно с прокуратурой проверили более 120 объектов нестационарной торговли. А с начала года устранили более трех тысяч нарушений содержания объектов потребительского рынка.

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