День работника скорой помощи отметили в Серпухове

Глава округа Алексей Шимко вместе с заместителем Марией Барышевой поздравил сотрудников станции с профессиональным праздником. Медицинским работникам вручили грамоты и благодарственные письма.

К поздравлению также присоединились депутат Московской областной думы Андрей Голубев и председатель окружного совета Михаил Шульга.

Работники скорой медицинской помощи трудятся в самых непростых условиях: выезжают в квартиры и на улицы, помогают там, где нет ни современного оборудования, ни привычного комфорта. В любой момент нужно быстро оценить ситуацию, поставить диагноз, принять решение и скоординироваться с диспетчером. И все это — четко и без права на ошибку.

Алексей Шимко поблагодарил сотрудников за каждую спасенную жизнь, за их стойкость и профессионализм, пожелав здоровья, сил и спокойных смен.