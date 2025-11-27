День работника сельского хозяйства отметят в Зарайске
В Доме культуры имени Леонова 28 ноября пройдет торжественное мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Начало торжества запланировано на 13:00.
Организаторы мероприятия приглашают не только самих тружеников полей и ферм, а также специалистов перерабатывающей отрасли, но и всех жителей округа.
«Этот день — это гораздо больше, чем формальное торжество. Это возможность в полной мере осознать и отдать дань уважения тяжелому, но благородному труду людей. Для округа сельское хозяйство всегда было и остается одной из ключевых отраслей экономики, фундаментом его развития и гордостью. Здесь сохраняются и приумножаются аграрные традиции, передающиеся из поколения в поколение», — сообщили в администрации округа.
Этот профессиональный праздник — прекрасная возможность еще раз подчеркнуть огромную значимость работы аграриев. Вход для всех желающих свободный.