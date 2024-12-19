День работника органов безопасности отметят в Химках

Цикл патриотических мероприятий проведут в Химках ко Дню работника органов безопасности. Это профессиональный праздник сотрудников Федеральной службы безопасности, Службы внешней разведки, Федеральной службы охраны и других структур.

Так, 19 декабря в 14:00 в школе № 20 микрорайона Подрезково ученикам расскажут об истории возникновения и развития данных структур в России.

Мероприятие проведут 19 декабря в 14:00. Подобную встречу организуют на малой сцене театра «наш Дом» в 16:00. Тематический вечер «Рыцари „Особого отдела“» будет будет посвящен деятельности военной контрразведки и органов безопасности.

Помимо этого, 20 декабря в 14:30 в школе поселка «Лунево» проведут интеллектуальную викторину «Своя игра». Ее участниками станут педагоги, учащиеся и их родители.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.