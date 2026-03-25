День работника культуры в Красногорске пройдет в формате квеста

В ДК «Подмосковье» города Красногорск пройдет областной День работника культуры, но не в привычном формате концерта, а в виде квеста. Впервые в регионе праздник отметят таким способом.

Начальник управления культуры Галина Ковалева подчеркнула: «Это не просто концерт, где сидят люди в зале, — это командная игра по истории и знакам культуры».

В мероприятии участвуют 56 команд со всего Подмосковья. Участникам предстоит отвечать на вопросы о музыке, танцах, народных промыслах, художниках и композиторах.

Команда из Красногорска насчитывает около 150 человек. Они не только участвуют в игре, но и помогают организовать мероприятие.

Атмосфера на празднике живая и азартная: команды перемещаются по залам, обсуждают ответы, спорят и смеются. Здесь культура становится не теорией, а практикой.

Победителей определят по количеству набранных баллов. Лучшая команда получит максимальные 100 баллов. Но главное, что участники не просто отмечают профессиональный праздник, а заново открывают для себя культуру.