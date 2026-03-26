День работника культуры отметили в Пушкино

Торжественный вечер, посвященный празднику, прошел в ДК «Юбилейный» в Ивантеевке. Сотрудников библиотек, музеев, театров и домов культуры поздравили депутаты и глава округа.

В городском округе Пушкинский чествовали тех, кто ежедневно дарит жителям радость и создает особую атмосферу. Поздравления в адрес виновников торжества прозвучали от депутата Московской областной Думы Михаила Ждана, председателя Совета депутатов Артема Садулы и заместителя главы округа Елены Панькив.

Елена Панькив подчеркнула, что культурная жизнь муниципалитета не стоит на месте.

«У нас большое количество учреждений культуры, которые функционируют в нашем городском округе с разнообразными направлениями. И нельзя не отметить, что с каждым годом наши учреждения только развиваются», — отметила она.

В завершение вечера лучших представителей отрасли наградили почетными грамотами и благодарственными письмами главы округа и Московской областной Думы.