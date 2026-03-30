День работника культуры отметили в Наро-Фоминске

В хореографической школе имени Ирины Зайцевой в Наро-Фоминске 27 марта собрались культработники со всего округа. Встреча стала поводом для поздравлений и разговора о том, как живет и развивается культура в муниципалитете.

30 лет назад, в 1996 году, в Наро-Фоминске зародилась традиция, которая впоследствии охватила всю страну. История праздника началась во Дворце культуры «Звезда». Тогда впервые в России прозвучали поздравления с Днем работника культуры. Инициатива наро-фоминцев была подхвачена коллегами из Подмосковья, а затем и всеми регионами страны.

Заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Наталья Трофимова поздравила собравшихся и подчеркнула значимость их труда.

«30 лет назад наш город стал отправной точкой для праздника, который сегодня объединяет всю страну. Это говорит о многом: о силе наших традиций, о глубине культурного кода, который мы бережно храним и передаем дальше. Спасибо каждому из вас за преданность делу, за вдохновение, которое вы дарите людям. Вы не просто работаете — вы создаете душу округа», — сказала Наталья Трофимова.