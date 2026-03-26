День работника культуры отметили в Чехове

В День работника культуры особенно важно говорить о тех, кто сохраняет традиции. В рамках Народной программы «Единой России» в округе Чехов, как и во всем Подмосковье, ведется системная работа: обновляют учреждения, поддерживают специалистов.

Яркий пример — Центральная библиотека Чехова. В 2024 году здесь провели ремонт по Народной программе. Теперь в обновленном здании проходят встречи, лекции, занятия для детей и взрослых.

«Дизайн-проект отразил культурные коды, которые у нас связаны с Антоном Чеховым и местным полиграфическим комбинатом. Отрадно, что государство уделяет внимание развитию инфраструктуры, а также поддерживает специалистов. Когда создаются достойные условия труда, результаты не заставляют себя долго ждать», — отметила заместитель директора централизованной библиотечной сети округа Елена Лиховидова.

В Подмосковье работают почти 2 тысячи музеев, домов культуры, детских школ искусств, библиотек. За последние пять лет количество отремонтированных учреждений выросло на 40%. Привлекать талантливые кадры в малые города помогает программа «Земский работник культуры». Специалисты получают выплаты, что позволяет решать кадровый вопрос.