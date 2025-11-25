День психолога отметили в Центральной библиотеке Чехова

На фестивале «Психологический код Чехова: вчера, сегодня, завтра» для зрителей провели цикл лекций и мастер-классов. Мероприятие было посвящено исследованию человеческой души через психологические портреты героев произведений русского писателя.

Практические психологи проводили параллель между персонажами XIX века и современниками. Участники мероприятия смогли лучше понять себя, знакомясь с темами рассказов писателя и изучая поведение и черты характеров героев.

На мастер-классах участники исследовали уязвимость и как это связано с силой или слабостью. Женщины смогли обсудить, что значит быть прекрасной в контексте собственной ценности, а не ради одобрения окружающих, а также рассмотрели, как рассказы Антона Чехова помогают осознать и изменить негативные психологические установки.

На фестивале работали книжные выставки «Антон Павлович Чехов — тонкий психолог человеческой души» и «Искусство быть другим: общение и понимание», которые напомнили читателям, что произведения русского классика — не просто истории, а приглашение к диалогу с самим собой.

Сотрудники библиотеки провели интерактивные лекции об этом авторе. Поговорили о характере писателя, его духовных поисках, вере в труд и добро, а также об одиночестве и той самой внутренней свободе, к которой он так стремился.