День промышленности и науки Подмосковья отметили в Реутове
Торжественное мероприятие в честь праздника состоялось на территории одного из ведущих предприятий города. Коллектив компании «Планета Мириталь» наградили за значительный вклад в развитие промышленного потенциала региона.
Заместитель главы Реутова Лилия Бабалова отметила, что ежедневный труд сотрудников предприятия напрямую влияет на здоровье и благополучие жителей не только города, но и всей страны.
«Вы ежедневно трудитесь над созданием качественных продуктов питания, обеспечивая здоровье и благополучие наших жителей. Пусть ваша работа приносит радость и удовлетворение, а каждый новый проект вдохновляет на новые достижения», — обратилась к сотрудникам Лилия Бабалова.
Компания постоянно развивает технологии, обновляет оборудование, расширяет ассортимент и создает новые рабочие места. Ассортимент предприятия включает в себя широкий выбор продукции, в том числе пельмени, вареники, блинчики и хлебобулочные изделия, которые пользуются спросом по всей России — от Калининграда до Владивостока.
В 2020 году предприятие успешно реализовало масштабный инвестиционный проект по модернизации производственных мощностей на сумму 44,4 миллиона рублей. Результатом стало открытие новой линии по выпуску слоеных изделий производительностью 2 тонны в месяц. Этот шаг позволил не только расширить ассортимент, но и создать новые рабочие места для жителей города.