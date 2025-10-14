День промышленности и науки Подмосковья отметили в Реутове

Торжественное мероприятие в честь праздника состоялось на территории одного из ведущих предприятий города. Коллектив компании «Планета Мириталь» наградили за значительный вклад в развитие промышленного потенциала региона.

Заместитель главы Реутова Лилия Бабалова отметила, что ежедневный труд сотрудников предприятия напрямую влияет на здоровье и благополучие жителей не только города, но и всей страны.

«Вы ежедневно трудитесь над созданием качественных продуктов питания, обеспечивая здоровье и благополучие наших жителей. Пусть ваша работа приносит радость и удовлетворение, а каждый новый проект вдохновляет на новые достижения», — обратилась к сотрудникам Лилия Бабалова.