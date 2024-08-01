День профориентации прошел в детском лагере «Огонек» в Мытищах

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Сотрудники «Метровагонмаша» рассказали о своей профессии отдыхающим в ведомственном лагере «Огонек» ребятам. В рамках мероприятия дети познакомились с деятельностью завода и холдинга, а также узнали о многообразии профессий, представленных на предприятии.

Участники программы «Кадровый резерв» рассказали о своих карьерных путях и поделились опытом работы. Для ребят были показаны имиджевые видеоролики, которые наглядно иллюстрировали жизнь и работу на заводе.

Работали секции тематического арт-пространства, проводились журналистская съемка и отрядные фотосессии, а также организовано тематическое радиовещание. Особой популярностью пользовался захватывающий квест с оригинальными творческими заданиями, который увлек ребят и позволил им проявить свои таланты.

Организаторы мероприятия отметили, что уже планируется новая встреча. Они уверены, что чем раньше юное поколение узнает о разнообразии сфер человеческой деятельности, тем легче им будет в будущем определиться с выбором профессии.

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