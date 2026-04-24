День призывника прошел в КПЦ «Дубровицы» в Подольске

Этой весной из Подольска на службу отправятся 290 срочников. В культурно-просветительском центре «Дубровицы» для будущих солдат подготовили праздничную программу.

День призывника по традиции начался с показательного выступления группы антитеррора войсковой части Подольска. В фойе КПЦ «Дубровицы» организовали выставку патриотической направленности. Ребята попробовали себя в оказании первой помощи, сборке-разборке автомата и проверили знания воинских званий.

Особое внимание гостей привлекла экспозиция с находками военно-патриотического объединения «Память». «На нашей выставке мы представляем бывшее оружие, сейчас это макеты — ММГ времен войны, которым наши деды, прадеды, воевали и победили», — рассказал командир военно-патриотического объединения «Память» Дмитрий Шипилов.