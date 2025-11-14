День призывника прошел в Коломне

Мероприятия, посвященные Дню призывника, традиционно проводятся в городском округе Коломна раз в полгода — весной и осенью. Накануне Всероссийского дня призывника, 14 ноября, в молодежном центре «Горизонт» снова состоялся праздник для будущих солдат, которые вскоре отправятся служить в Вооруженные силы нашей страны.

На выставке армейской экипировки ребята смогли примерить форму, надеть парашютную систему, увидеть солдатские рационы и некоторую применяемую в вооруженных силах технику. Затем гостей, среди которых были не только будущие призывники, но и их родители, а также представители дислоцированных в Коломне воинских подразделений и нынешние солдаты срочной службы, пригласили в зал. Ветераны армии обратились к молодым людям с наставлениями.

«Дорогие молодые люди, сидящие в зале. Вы молодые не только по возрасту, но и по своей жизненной позиции. Мы, сидящие здесь ветераны, а нам уже по много лет, 70-80, хотим напомнить вам о важности чувства долга перед Отечеством, которое веками передавалось от отцов сыновьям. Помните, служа Родине, вы служите будущим поколениям», — сказал почетный гражданин Коломны, председатель совета коломенского офицерского собрания, контр-адмирал Вячеслав Юрченко.

Представители местных гарнизонов поздравляли ребят, успешно выполняющих долг в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. Отдельно была отмечена роль родителей в воспитании детей, проявивших себя достойными гражданами. Завершилось мероприятие выступлением лучших творческих коллективов и исполнителей городского округа.