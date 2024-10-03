День приема родителей провели в детском саду при лицее № 12 в Химках

Всероссийский день приема родителей дошкольников прошел в Химках. Обращения жителей рассмотрела руководитель детсадов при лицее № 12, муниципальный депутат Юлия Ишкова.

Встречи с родителями дошкольников организовали в общественной приемной партии «Единая Россия». Депутат Юлия Ишкова проконсультировала жителей по вопросам содержания детских садов, стоимости обучения в дошкольных учреждениях и другим темам.

«Мы внимательно выслушали все обращения и уже приступили к их проработке», — подчеркнула депутат.

Напомним, Ранее г убернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе 40 отремонтированных и 39 новых школ. Он добавил, что в этом году свыше 1,085 миллиона ребят сели за парты, из них 115 тысяч детей пошли в первый класс.

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