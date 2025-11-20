День преподавателя высшей школы отметили в Королеве

Торжественное мероприятие состоялось в детской хоровой школе «Подлипки» имени Бориса Толочкова. В зале собрались преподаватели Технологического университета имени Алексея Леонова, сотрудники администрации Королева и работники градообразующих предприятий.

Более 60 лучших педагогов получили заслуженные награды за их высокий профессионализм и преданность делу. Прекрасным подарком для виновников торжества стала концертная программа, подготовленная творческими коллективами города.

Роль преподавателей высшей школы приобретает особое значение в наукограде, известном своими уникальными научными и инженерными компетенциями. В Технологическом университете имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Алексея Леонова (филиал МИИГАиК) работают более 80 высококвалифицированных специалистов, в том числе 20 докторов наук и более 50 кандидатов наук.