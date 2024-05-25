День предпринимателя отметили в городском округе Пушкинский

В городском округе Пушкинский состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню предпринимателя. В нем приняли участие представители бизнеса со всего округа, а также глава округа Максим Красноцветов и министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

История Ивантеевского хлебозавода началась почти век назад. Сегодня это современное производство, продукция которого давно полюбилась жителям округа.

«Хлеб — всему голова, и это подтверждают сотрудники Ивантеевского хлебозавода. Главное, чтобы он был качественный, полезный и вкусный», — отметила заместитель руководителя завода Елена Капитанова.

На одной площадке собрались предприниматели со всего округа. Они презентовали свою продукцию, делились опытом и перенимали идеи для развития.

Предприниматели Пушкинского округа — это основа, которая дает рабочие места, налоги и занятость. В округе зарегистрировано порядка 18 300 субъектов малого и среднего предпринимательства. Многие из них с нуля создали успешные проекты.