День пожилого человека отметили в Лобне

«Вы молодые, задорные, активные, и вы моя надежда. Язык не поворачивается назвать вас пожилыми, но я все равно вас поздравляю с праздником. Благодаря вам этот город рос, хорошел, и те изменения, которые происходят в нем сегодня, это тоже очень много и очень часто благодаря именно вам», — сказала Анна Кротова.