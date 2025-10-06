День пожилого человека отметили в Лобне
Международному празднику в городском округе посвятили сразу три мероприятия. Для жителей «серебряного» возраста пел почетный гражданин Лобни Владимир Губанов, праздничный вечер прошел во Дворце культуры «Чайка», а участников клуба «Активное долголетие» поздравила глава муниципалитета Анна Кротова.
Сольный концерт золотого голоса Лобни Владимир Губанова стал творческим подарком для старшего поколения. Песни исполнителя звучат в городе с 70-х годов. Певец исполнил цыганские, казачьи, популярные эстрадные и лирические песни, русские романсы.
Череду поздравлений продолжили во Дворце культуры «Чайка». Глава Лобни Анна Кротова обратилась к виновникам торжества со словами искренней благодарности.
«Вы молодые, задорные, активные, и вы моя надежда. Язык не поворачивается назвать вас пожилыми, но я все равно вас поздравляю с праздником. Благодаря вам этот город рос, хорошел, и те изменения, которые происходят в нем сегодня, это тоже очень много и очень часто благодаря именно вам», — сказала Анна Кротова.
В клуб «Активное долголетие» руководитель муниципалитета пришла с целым набором продуктов от местных производителей. Долголетам также вручили подарки от местных предпринимателей, главным из которых стало цифровое пианино. Так что теперь посиделки активистов превратятся в музыкальные вечера.