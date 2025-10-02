День пожилого человека отметили в Дмитровском округе

Торжественное мероприятие состоялось в Центральном Дворце культуры «Созвездие» в Дмитрове. Представители старшего поколения принимали поздравления и слова благодарности от властей округа и почетных гостей.

С Международным днем пожилого человека виновников торжества поздравили заместитель главы округа Ирина Костышина, депутат Государственной думы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина, а также депутаты Московской областной думы Марина Шевченко и Александр Орлов.

Благодарственные письма за энтузиазм, энергию и активную жизненную позицию вручили от местного отделения партии «Единая Россия» Татьяне Трубаевой, Марии Давыдовой, Валентине Катениной и Николаю Смазнову.

Главным творческим подарком для жителей «серебряного» возраста стал концерт, подготовленный силами участников проекта «Активное долголетие». На сцене выступали ансамбль «Дмитровские узоры», вокальный коллектив «Оптимисты», студия бального танца «Класс» и другие творческие объединения.

В фойе Дворца культуры была организована выставка-ярмарка «Щедрая осень». Гости с удовольствием дегустировали пироги, варенье, заготовки и другие дары садов и огородов.