День пожилого человека отметили в Богородском округе

В каждом уголке округа были организованы праздничные концерты, музыкальные вечера, поездки для людей старшего поколения — более 20 мероприятий. Общее число участников уже составило свыше 1500 человек.

Невероятно теплым и душевным получился праздничный концерт «Не старей, душа» в Дуброво. На сцене выступили творческие коллективы, подарившие зрителям радость, улыбки и незабываемые эмоции. Особым сюрпризом для гостей стали памятные подарки от проекта «Активное долголетие».

Масштабным и запоминающимся стало торжественное мероприятие, посвященное празднованию 25-летия Союза пенсионеров в Центре культуры имени Калиниченко.

Яркие эмоции оставила поездка богородских «долголетов» на областное мероприятие «Живи Ярко». На фестивале в Мытищах собралось более 800 человек. Для гостей работали разнообразные площадки. Завершился праздник зажигательным концертом, который подарил всем заряд энергии и отличного настроения.

В честь 100-летия организации Всероссийского общества слепых и праздника, посвященного Дню пожилого человека, для ее участников была организована экскурсия в город Воскресенск.

Многочисленные акции организовали к празднику депутаты, волонтеры, школьники и студенты округа. Так, юные волонтеры Центра образования № 9 сделали своими руками красивые открытки и лично передали их жителям пансионата «Ногинский», поделившись теплыми словами благодарности и искренними поздравлениями.