День пожарной безопасности пройдет в Одинцове 28 сентября

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Масштабное тематическое мероприятие, посвященное Дню пожарной безопасности, пройдет на Лазутинке в Одинцове 28 сентября. Организаторы подготовили интересную программу.

Один из самых ярких пунктов программы — экскурсия в настоящую пожарную машину. Гости Одинцовского парка смогут не только рассмотреть спецтехнику вблизи, но и заглянуть внутрь автомобиля, примерить снаряжения пожарных и сделать памятные фотографии.

Ожидает участников праздника и зрелищное водное шоу от пожарных. Сотрудники МЧС продемонстрируют слаженность действий и покажут работу со специальными рукавами.

Программа праздника также включает флешмоб, творческий мастер-класс с изготовлением различных поделок, изделий, которые помогут узнать, как вести себя в экстренных ситуациях.

Подобные мероприятия повышают общую грамотность и осведомленность, напоминая жителям о важности соблюдения правил пожарной безопасности.

Сбор участников в 11:00.