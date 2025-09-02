День поселка Свердловский отметили в Лосино-Петровском

В Лосино-Петровском с размахом отметили День поселка Свердловский. Для гостей подготовили разнообразные активности для всей семьи.

Жители Свердловского поучаствовали в мастер-классах, творческие коллективы и артисты подготовили для них концерт, на протяжении праздника работала ярмарка ремесел, а также тематическая зона «Патриот» и детские аттракционы.

На празднике выступил официальный двойник Шуры. Завершился концерт музыкально-танцевальным шоу Offbeat Orchestra.

«Этот день стал отличной возможностью встретиться с соседями, завести новые знакомства и просто насладиться атмосферой дружбы и тепла. Мы искренне благодарим всех, кто пришел и сделал этот праздник особенным!» — сказали организаторы мерориятия.