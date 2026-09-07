День поселка Селятино отметили в Наро-Фоминском округе

Даже дождливая погода не смогла омрачить настроение жителям и гостям поселка, которые собрались вместе, чтобы разделить радость этого дня. Организаторы подготовили масштабную праздничную программу. Работали интерактивные площадки, где дети с удовольствием участвовали в мастер‑классах и играх, а взрослые находили для себя интересные активности. Особой популярностью пользовалась фотозона — сотни жителей и гостей поселка спешили запечатлеть на память яркие моменты.

Кульминацией праздника стал большой концерт. Со сцены звучали теплые поздравления от представителей администрации, для зрителей выступали творческие коллективы. В этот день вручили заслуженные награды жителям, которые внесли особый вклад в жизнь поселка. Вечер завершился танцевальной программой.

Праздник в Селятине еще раз напомнил, как важна для людей их малая родина и как ценно, когда есть повод собраться всем вместе, почувствовать единство и гордость за свой поселок.