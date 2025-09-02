День поселка Рыбхоз отметили в Богородском округе

Торжественное мероприятие, посвященное Дню поселка Рыбхоз, прошло в местном клубе «Островок». На празднике собрались жители поселка, представители администрации и творческие коллективы Богородского округа.

С поздравительными словами к собравшимся обратились начальник территориального управления Старая Купавна Борис Кондратюк и депутат Совета депутатов Богородского городского округа Анатолий Лебедев.

Особое внимание было уделено жителям, внесшим значительный вклад в развитие поселка. Благодарность Совета депутатов Богородского городского округа и цветы были вручены: Ядвиге Рубановой и заведующей структурным подразделением «Островок» Елене Шиляевой.

Праздничный концерт стал главным украшением мероприятия. В программе выступили: учащиеся Купавинской детской школы искусств, фольклорный ансамбль «Маков цвет», хореографический ансамбль «Улыбка», Владимир Варванин и дуэт солистов академического хора, ансамбль народных инструментов «Божьи коровки».

Завершился праздник Днем открытых дверей в клубе «Островок», где все желающие могли познакомиться с работой кружков и творческих студий.

Мероприятие стало яркой демонстрацией добрых традиций близких дружеских взаимоотношений местного населения.