День поселка Новостройка отметили в Богородском округе

В поселке Новостройка 27 сентября прошел яркий праздник. Несмотря на дождливую погоду, в мероприятиях приняли участие и взрослые, и дети.

С приветственными словами к участникам обратились депутат округа Оксана Краснова и представитель управления «Буньково» Эдуард Полтев. Они вручили почетные грамоты и благодарности тем, кто активно участвовал в жизни поселка и вносил значительный вклад в его развитие.

Творческая программа порадовала зрителей, включая выступления вокального ансамбля «Любушка» и заслуженных артистов Светланы Кривенко, Галины Забегаевой, Анастасии Лихуши, Елены Веселовой и Александра Мирошникова. Также выступали ансамбль «Вольный ветер» из Ямкина, народная исполнительница Мария Арсланова и руководитель студии «Вельвет» Ольга Куликова.

Жители поддерживали артистов. Это событие показало, что в небольших населенных пунктах существует активная культурная жизнь.