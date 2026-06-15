День поселка имени Цюрупы отметили в Воскресенске

13 июня в населенном пункте отметили сразу три праздника: День России, День рождения малой родины и День текстильной и легкой промышленности. Площадь перед домом культуры наполнилась аттракционами, торговыми точками и игровыми зонами.

С самого утра для юных гостей работали увлекательные мастер-классы, батуты и всевозможные развлечения. Особый интерес вызвала военно-патриотическая площадка, подготовленная «Союзом десантников». Яркая и зажигательная программа от дома культуры деревни Чемодурово добавила празднику позитивных эмоций. Особую атмосферу создали мелодичные звуки саксофона Георгия Лебедева.

С приветственным словом выступил заместитель главы округа Сергей Карасев. Он вручил активным жителям благодарственные письма главы Воскресенска. Теплые слова поздравлений прозвучали от настоятеля Георгиевского храма Николая Зверева.

На протяжении всего вечера зрителей радовали местные творческие коллективы и приглашенные артисты.