День поселка Ильинское-Усово отметили в Красногорске

Староста считает, этот праздник венчает старт новой хорошей традиции.

«Наш поселок ведет свою историю с 20 ноября 1918 года. Поскольку осенью отмечать праздники не очень по погоде, было принято решение приурочить наш праздник ко Дню клубники», — прокомментировал староста поселка Ильинское-Усово Дмитрий Колобаев.

В программе — народные игры для детей и взрослых, а также главное угощение — клубника. Старожилы рассказали, что раньше в местном совхозе выращивали такую же.

«Спрос на ягодные культуры был большой. Вся округа приходила на сбор ягоды и был наплыв народа. По три тысячи человек мы брали на работу, занимали люди очередь», — поделилась жительница Таисия Кучмасова.

От имени главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова жителями вручили благодарственные письма и почетные грамоты.