День поселка Фосфоритный отметили в Воскресенске

Праздничные мероприятия собрали жителей самого разного возраста, от мала до велика. Почетные гости поздравили их с днем рождения малой родины и пожелали поселку дальнейшего процветания.

Глава совета депутатов Воскресенска Сергей Матвиенко и руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Олег Стегура обратились к виновникам торжества с теплыми словами. Самым юным жителям поселка, выпускникам школы, юбилярам и долгожителям вручили памятные подарки, а также отметили самых активных жителей.

Лучшие творческие коллективы городского округа выступили на празднике с яркими вокальными и хореографическими номерами, которые публика встречала с восторгом. Для юных гостей сотрудники Дома культуры деревни Чемодурово подготовили игровую программу с разнообразными конкурсами и эстафетами, участники которых получили в награду сладкие призы.

Розыгрыш подарков в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие» стал приятным сюрпризом для жителей старшего поколения. Во время мероприятия также были организованы творческие мастер-классы и фотозоны, работали торговые точки, аквагрим и батуты.