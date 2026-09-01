День поселка Фосфоритный отметили в Воскресенске

В этот день на площадке возле крытой уличной сцены развернулось народное гулянье. Гостей праздника ждали тематические площадки, посвященные советскому прошлому, концерт, мастер-классы и дворовые игры.

С поздравительным словом к жителям обратился депутат Московской областной Думы Владимир Барсуков. Он пожелал поселку стабильности и процветания. Председатель Совета депутатов округа Сергей Матвиенко вручил благодарственные письма главы муниципалитета самым активным жителям.

Перед сценой расположились площадки, каждая из которых была посвящена советскому прошлому: фотозона, уголок пионера и советский буфет вызвали добрые воспоминания у гостей. Для детей выступал театр ростовых кукол «Софит», работали мастер-классы и игры советского времени. В течение всего праздника работали ярмарочные палатки и выездное кафе.

Вечер завершился концертной программой под открытым небом. День поселка Фосфоритный прошел тепло и ярко, объединив жителей всех поколений.