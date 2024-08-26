День поселка Биокомбината прошел в Лосино-Петровском

В Лосино-Петровском отметили День поселка Биокомбината. Гости праздника могли поучаствовать в мастер-классах и ярмарке. Также в этот день наградили активных жителей.

На площади перед Домом культуры поселка развернулись различные локации для развлечений и мастер-классов. Здесь также работала выставка-ярмарка товаров. Все желающие могли поучаствовать в активностях на игровых площадках.

В этот день активным жителям, участвующим в благоустройстве и решении социальных вопросов, вручили подарки и благодарственные письма. Отметили также лучших тружеников и семейные пары юбиляров.

«Самое главное в этих праздниках — это люди, это наши жители, которые работают на благо поселка, которые трудятся на наших предприятиях. Биокомбинату в этом году 100 лет. И не одну династию это большое предприятие породило в нашем поселке», — сказала заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Вера Алексеева.