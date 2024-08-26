День поселка Биокомбината прошел в Лосино-Петровском
В Лосино-Петровском отметили День поселка Биокомбината. Гости праздника могли поучаствовать в мастер-классах и ярмарке. Также в этот день наградили активных жителей.
На площади перед Домом культуры поселка развернулись различные локации для развлечений и мастер-классов. Здесь также работала выставка-ярмарка товаров. Все желающие могли поучаствовать в активностях на игровых площадках.
В этот день активным жителям, участвующим в благоустройстве и решении социальных вопросов, вручили подарки и благодарственные письма. Отметили также лучших тружеников и семейные пары юбиляров.
«Самое главное в этих праздниках — это люди, это наши жители, которые работают на благо поселка, которые трудятся на наших предприятиях. Биокомбинату в этом году 100 лет. И не одну династию это большое предприятие породило в нашем поселке», — сказала заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Вера Алексеева.
Кроме того, гостям праздника рассказали о тактике плетения маскировочных сетей, показали, как изготавливают окопные свечи и сухой душ. На площади собирали и гуманитарную помощь для жителей Курской области.
«Я думаю, что каждому жителю, каждому человеку нужна помощь, и мы ее окажем. Мы должны помогать каждому. Даже если мы сами окажемся в беде, эти же люди тоже будут нам помогать. И своим примером хотим показать, что нам небезразлична судьба людей, которые находятся на той части нашей огромной страны», — прокомментировал директор молодежного центра «Движение» Лосино-Петровского Вячеслав Градин.
В финале праздника прошла дискотека под открытым небом.
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