День поселка Биокомбината отметили в Лосино-Петровском городском округе

На центральной площади перед Домом культуры в Лосино-Петровском развернулось яркое и насыщенное мероприятие ко Дню поселка Биокомбината. Множество локаций с аттракционами, мастер-классами, играми, ярмаркой товаров ручной работы и историческим квестом создали атмосферу праздника и веселья.

Молодежный центр «Движение» принял активное участие в организации патриотической площадки совместно с депутатом Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский Гузаль Даниловой. Для всех желающих были проведены мастер-классы по плетению маскировочных сетей и разборке-сборке автомата. Также была подготовлена зона с солдатским снаряжением, где каждый мог примерить бронежилет, каску и сделать памятное фото, ощутив на себе тяжесть военного обмундирования.

Патриотическую площадку посетила заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Вера Алексеева, которая активно участвовала в мастер-классах вместе с жителями. Кроме того, рядом была организована акция по сбору гуманитарной помощи для жителей Курской области.

Это мероприятие стало отличной возможностью для жителей не только развлечься, но и проявить свою гражданскую позицию, поддержав тех, кто нуждается в помощи.

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