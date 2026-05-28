День пограничника отметили в Воскресенске

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин выступил перед собравшимися.

«В нашем округе живет немало ветеранов пограничных войск, которые с честью выполнили свой долг. Спасибо вам за службу, за верность присяге и за то, что остаетесь активными и неравнодушными людьми. От души желаем крепкого здоровья, сил и благополучия вашим семьям», — отметил он.

Люди, которые несли службу на границе в разные годы, сегодня участвуют в патриотическом воспитании молодежи и в жизни муниципалитета. Этот день стал еще одним напоминанием о том, что подвиг пограничников — это не только страницы истории, но и живой пример мужества и верности долгу.