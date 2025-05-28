День пограничника отметили в Серпухове
Профессиональный праздник защитников границ отмечается 28 мая. В Серпухове возложили цветы к памятнику «Пограничникам всех поколений».
Три года назад в Серпухове, в сквере на улице Володарского, был открыт памятник «Пограничникам всех поколений». В его постаменте помещены капсулы с землёй с четырёх мест героических сражений пограничников: Курской дуги, хребта Муста-Тунтури, острова Даманский и 12-й пограничной заставы. С тех пор мемориал стал традиционным местом для проведения торжеств.
В этот день с поздравлениями к участникам мероприятия обратились заместитель главы Серпуховского городского округа Дмитрий Рыкунов, председатель Совета депутатов Михаил Шульга и почетный гражданин города Андрей Морозов. Благочинный Серпуховского церковного округа, иерей Дионисий Коськин, провел богослужение в память о тех, кто погиб при защите Родины.
В числе присутствующих были действующие пограничники, ветераны службы, семьи защитников границ и воспитанники патриотических объединений. По решению командования 45-й отдельной гвардейской инженерно-саперной бригады, награжденной орденами Берлина, Кутузова, Богдана Хмельницкого, Александра Невского и Красной звезды, медалью «За помощь фронту» были удостоены Евгений Каливтинцев, Александр Гордин и Семен Никонов.
Мероприятие завершилось минутой молчания и возложением цветов к памятнику «Пограничникам всех поколений».
Отметим, что именно в Серпухове в 1572 году военачальник Михаил Иванович Воротынский составил «Первый Устав сторожевой станичной службы», который считается первым официальным пограничным уставом.