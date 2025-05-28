День пограничника отметили в Серпухове

Три года назад в Серпухове, в сквере на улице Володарского, был открыт памятник «Пограничникам всех поколений». В его постаменте помещены капсулы с землёй с четырёх мест героических сражений пограничников: Курской дуги, хребта Муста-Тунтури, острова Даманский и 12-й пограничной заставы. С тех пор мемориал стал традиционным местом для проведения торжеств.

В этот день с поздравлениями к участникам мероприятия обратились заместитель главы Серпуховского городского округа Дмитрий Рыкунов, председатель Совета депутатов Михаил Шульга и почетный гражданин города Андрей Морозов. Благочинный Серпуховского церковного округа, иерей Дионисий Коськин, провел богослужение в память о тех, кто погиб при защите Родины.