День пограничника отметили в Лобне

Пресс-служба городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба городского округа Лобня

В микрорайоне Красная поляна городского округа Лобня прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню пограничника. В нем приняли участие представители общественного объединения «Боевое братство», администрации, ветераны, а также школьники и другие жители города.

В рамках праздника состоялся боевой расчет, который получил поддержку кадетов школы № 3 имени Героя Советского Союза В. А. Борисова. Организацию мероприятия возглавил ветеран боевых действий в Афганистане, Почетный гражданин города Лобня, подполковник пограничных войск Григорий Иванович Добродеев.

«Защита государственных границ — великое, полное мужества дело, сопряженное с серьезной ответственностью за спокойную, счастливую и мирную жизнь всей страны, наших семей, близких и друзей», — отметил заместитель главы Лобни Руслан Коркмазов.

Под звуки гимна России были торжественно подняты государственный флаг России и флаг пограничных войск.

Также прозвучали песни «Моя Россия» и «Сердце земли моей», исполненные вокалистками Анастасией Ларионовой и Ксенией Орловой. Настоятель Михало-Архангельского Храма, иерей Павел Тарасов, также присутствующих поздравил пограничников.

Все присутствующие почтили память павших Героев-пограничников минутой молчания.

В завершение праздника всех желающих угостили армейской кашей из полевой кухни.

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