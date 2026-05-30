День пограничника отметили в доме культуры «Контакт» в Химках

28 мая в Химках отмечают профессиональный праздник личного состава пограничных войск КГБ СССР и пограничной службы ФСБ России — День пограничника. Одной из площадок для проведения праздничного мероприятия стал дом культуры «Контакт».

Директор ДК, лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова обратилась к собравшимся с приветственным поздравлением: «День пограничника — это праздник мужества, стойкости и преданности Родине. Во все времена защитники рубежей нашей страны первыми вставали на пути любой угрозы, демонстрируя силу духа, ответственность и верность своему долгу. Сегодня мы с благодарностью вспоминаем ветеранов службы и выражаем искреннюю признательность тем, кто продолжает оберегать безопасность России».

В ходе мероприятия с горожанами поговорили об истории праздника, о задачах и особенностях службы пограничных войск, а также о важности сохранения памяти о подвигах защитников Отечества. Алина Шалимова поделилась: «Мероприятие стало частью широкомасштабной общественной программы „Успех V единстве поколений“, которая направлена на укрепление связи между молодежью и старшим поколением, сохранение исторической памяти и воспитание уважения к героическим страницам истории нашей страны».

Депутат Юлия Ишкова подчеркнула важность таких встреч, отметив, что они помогают сохранять преемственность поколений, воспитывают чувство патриотизма у молодежи и напоминают о значимости службы на благо Родины. Традиционно День пограничника в России отмечают 28 мая — по всей стране проходят памятные и праздничные мероприятия, объединяющие ветеранов службы, действующих военнослужащих и всех, кто с уважением относится к истории и традициям пограничных войск.