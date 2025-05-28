День пограничника отметили в Чехове

День пограничника отмечается 28 мая с 1958 года. От имени главы округа Михаила Собакина его первый заместитель Денис Разуваев поблагодарил военных за смелость и мужество, проявленные на службе.

В торжественном мероприятии у памятника «Пограничникам всех поколений» приняли участие депутаты Совета округа, ветераны пограничной службы, участники специальной военной операции, волонтеры, а также неравнодушные жители муниципалитета. Почетным гостем стал Деян Берич, который встал на защиту Родины еще в 2014 году. Служил в Донецке и Луганске.

В рамках партийного проекта «Успех единства поколений» пограничников наградили грамотами и медалями, а волонтеров, которые ездят на передовую — благодарственными письмами от имени руководителя муниципалитета Михаила Собакина. Также им вручили памятные подарки. Отметили и тех, кто прививает молодому поколению патриотические ценности. Среди них Николай Крючков, который занимается воспитанием военно-патриотического отряда «Орленок».

Завершилось мероприятие минутой молчания и возложением цветов к памятнику «Пограничникам всех поколений».