День пограничника отметили в Чехове

День пограничника отмечается 28 мая с 1958 года. От имени главы округа Михаила Собакина его первый заместитель Денис Разуваев поблагодарил военных за смелость и мужество, проявленные на службе.
В торжественном мероприятии у памятника «Пограничникам всех поколений» приняли участие депутаты Совета округа, ветераны пограничной службы, участники специальной военной операции, волонтеры, а также неравнодушные жители муниципалитета. Почетным гостем стал Деян Берич, который встал на защиту Родины еще в 2014 году. Служил в Донецке и Луганске.
В рамках партийного проекта «Успех единства поколений» пограничников наградили грамотами и медалями, а волонтеров, которые ездят на передовую — благодарственными письмами от имени руководителя муниципалитета Михаила Собакина. Также им вручили памятные подарки. Отметили и тех, кто прививает молодому поколению патриотические ценности. Среди них Николай Крючков, который занимается воспитанием военно-патриотического отряда «Орленок».
Завершилось мероприятие минутой молчания и возложением цветов к памятнику «Пограничникам всех поколений».
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