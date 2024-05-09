День Победы отметили в мытищинских деревнях | 360°

Подмосковье 09 мая 2024, 20:25 День Победы отметили в мытищинских деревнях пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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В честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне торжественные мероприятия проходят в деревнях и поселках в Мытищах. Заместители главы городского округа Мытищи Олег Сотник и Иван Яськив также поучаствовали в мероприятиях.

Первый заместитель главы городского округа Мытищи Олег Сотник принял участие в митинге в деревне Жостово и церемонии возложения цветов к обелиску воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Олег Сотник отметил значимость Дня Победы и важность сохранения исторической памяти.

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Участников праздничного мероприятия в деревне Юдино поприветствовал заместитель главы городского округа Иван Яськив. Митинг прошел у памятника, который был установлен в честь жителей, павших в годы войны. Почтить память героев пришли представители разных поколений, что говорит об уважении к этой дате всего народа, ведь в каждой семье есть предки, которые воевали на фронте и трудились в тылу.

В поселке Мебельной Фабрики церемония состоялась у монумента «Воин». Вместе с жителями цветы к памятнику возложил заместитель главы городского округа Кирилл Дунаев. Звучали слова поздравлений с 79-летием Победы, признательности ветеранам, которые своим героизмом, безграничной преданностью Родине обеспечили мирное небо над головой всем нам.

пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Во всех деревнях жители приходили на митинги с фотографиями своих героических предков. Участники мероприятий почтили память павших минутой молчания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветеранов перед парадом Победы.

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