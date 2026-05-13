День Победы отметили в Лобне
Праздник начался с торжественного митинга у памятника всем погибшим в войнах и военных конфликтах XX века. Цветы и венки к мемориалу Звонница возложили представители администрации и общественных организаций, депутаты, священнослужители и все, кто помнит и чтит ушедших героев.
Мемориал Звонница открыли в западной части парка культуры и отдыха в год 55-летия Победы. А в 80-летний юбилей знаковое для горожан место полностью обновили. Здесь отмечают все памятные даты — годовщину начала контрнаступления под Москвой, День памяти и скорби и, конечно, День Победы.
«Для нас этот праздник — это храбрость, это мужество, это единство, это наша благодарность тем, кто защищал нашу Родину. И хочу сказать, что в эти дни, когда идет специальная военная операция, и наши ребята находятся там, этот праздник приобретает особе значение, потому что нам нужна одна победа, и победа будет за нами!» — подчеркнула глава Лобни Анна Кротова.
В этом году в целях безопасности шествие «Бессмертного полка» было отменено. Горожанам предложили альтернативные формы — фотографии присылали на сайты и в социальные сети, прикрепляли на окна домов и автомобилей, а кто-то приносилс собой к братским могилам и памятникам.
После церемонии возложения цветов в центральном парке торжественно открыли обновленную Аллею славы, которая объединила разные поколения — ветеранов Великой Отечественной и участников спецоперации, которые так же, как их деды и прадеды, делают все возможное для того, чтобы выстоять и победить.
Торжества продолжились у памятника «Зенитное орудие», который так же, как и Звонницу, полностью обновили. В мае 2026 года легендарная зенитка вернулась на свое историческое место — постамент в виде перевернутого танка. А площадь у мемориала теперь может вместить всех желающих отметить день победы и вспомнить о том, что именно с этого места в 1941 году началось контрнаступление советской армии.
На площадь вынесли штандарт Лобни и полотна георгиевской ленты — символа воинской доблести. Все желающие смогли принять участие в акции «Майский вальс». Десятки пар закружились в такт мелодиям военных лет, чтобы передать в танце радость победы и гордость за свою страну.
Насыщенная программа ждала жителей и гостей города в Центральном парке. Здесь, в рамках акции «Доброе дело», организовали сбор помощи для участников СВО и мастер-класс по плетению маскировочных сетей. На передовую отправится очередная партия гуманитарного груза: бронежилеты, стройматериалы, медикаменты и продукты. Для детей работали творческие мастерские, а взрослые могли сделать памятные снимки в тематических фотозонах. На главной сцене выступали лучшие творческие коллективы города в праздничной программе «Весна победы». И, конечно, всех желающих по традиции угощали горячей кашей.
Военные песни не смолкали в парке до самого вечера. Праздничную музыкальную эстафету принял зажигательный духовой шоу-оркестр, а еще одним подарком для горожан стало зрелищное огненное шоу, чтобы каждый житель города воинской доблести, где в декабре 41-го года был остановлен враг, почувствовал свою причастность к великому празднику любимой страны