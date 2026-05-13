День Победы отметили в Лобне

Праздник начался с торжественного митинга у памятника всем погибшим в войнах и военных конфликтах XX века. Цветы и венки к мемориалу Звонница возложили представители администрации и общественных организаций, депутаты, священнослужители и все, кто помнит и чтит ушедших героев.

Мемориал Звонница открыли в западной части парка культуры и отдыха в год 55-летия Победы. А в 80-летний юбилей знаковое для горожан место полностью обновили. Здесь отмечают все памятные даты — годовщину начала контрнаступления под Москвой, День памяти и скорби и, конечно, День Победы.

«Для нас этот праздник — это храбрость, это мужество, это единство, это наша благодарность тем, кто защищал нашу Родину. И хочу сказать, что в эти дни, когда идет специальная военная операция, и наши ребята находятся там, этот праздник приобретает особе значение, потому что нам нужна одна победа, и победа будет за нами!» — подчеркнула глава Лобни Анна Кротова.

В этом году в целях безопасности шествие «Бессмертного полка» было отменено. Горожанам предложили альтернативные формы — фотографии присылали на сайты и в социальные сети, прикрепляли на окна домов и автомобилей, а кто-то приносилс собой к братским могилам и памятникам.

После церемонии возложения цветов в центральном парке торжественно открыли обновленную Аллею славы, которая объединила разные поколения — ветеранов Великой Отечественной и участников спецоперации, которые так же, как их деды и прадеды, делают все возможное для того, чтобы выстоять и победить.