День Победы отметили на Перемиловской высоте в Дмитрове | 360°

Подмосковье 10 мая 2024, 15:25 День Победы отметили на Перемиловской высоте в Дмитрове Пресс-служба администрации городского округа Дмитров

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В Дмитровском городском округе прошли торжественные мероприятия в честь Дня Победы. В полдень состоялось возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь» в центре Дмитрова, города воинской славы.

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В церемонии приняли участие Илья Поночевный, глава Дмитровского городского округа, его заместители, руководители учреждений, управлений, общественных организаций, священнослужители, ветераны специальной военной операции и жители Дмитрова.

Перед тем как возложить к Вечному огню цветы, прошла минута молчания, а во время исполнения Гимна Российской Федерации был дан троекратный воинский салют. Основной площадкой для празднования Дня Победы стала Перемиловская высота. Здесь также состоялось возложение цветов к подножию монумента «Героям Битвы под Москвой».

На протяжении всего дня на Перемиловской высоте работали 15 площадок. Жителям и гостям рассказывали о стрелковом оружии, которое было на вооружении у нашей армии в годы войны, средствах связи, оказании медпомощи раненым и организации питания. Показывали, как работал тыл, обеспечивая фронт всем необходимым: плетение маскировочных сетей, корзин, волокуш, вязание перчаток и других теплых вещей. На установленных экранах транслировались воспоминания и рассказы ветеранов.

Пресс-служба администрации городского округа Дмитров Пресс-служба администрации городского округа Дмитров Пресс-служба администрации городского округа Дмитров Пресс-служба администрации городского округа Дмитров Пресс-служба администрации городского округа Дмитров Пресс-служба администрации городского округа Дмитров Пресс-служба администрации городского округа Дмитров Пресс-служба администрации городского округа Дмитров Пресс-служба администрации городского округа Дмитров Пресс-служба администрации городского округа Дмитров Пресс-служба администрации городского округа Дмитров Пресс-служба администрации городского округа Дмитров

«Горжусь, что на нашей Дмитровской земле в 1941 году прошел тот рубеж, который немецко-фашистская армия не смогла преодолеть на пути к Москве. С Перемиловской высоты началась дорога в победоносный 1945 год. Мы помним подвиг каждого, кто отдал свою жизнь на полях сражений или ковал победу в тылу! Все они — наши герои и наша история», — сказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Для удобства жителей были организованы рейсы бесплатных автобусов с автовокзала Дмитрова до Перемиловской высоты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветеранов перед парадом Победы.

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