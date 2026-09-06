День победы над милитаристской Японией отметили в Можайске

В Можайске 3 сентября прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню воинской славы России и победе над милитаристской Японией в 1945 году. Участники возложили цветы к стеле «Город воинской славы».

Мероприятие организовала местная организация Совета ветеранов при поддержке администрации округа и Совета депутатов. В нем приняли участие члены ветеранской организации, волонтеры, жители города и округа.

Перед собравшимися у стелы на Губернаторской площади выступили председатель Совета депутатов Василий Овчинников, председатель местной организации ветеранов Нина Истратова и почетный гражданин округа Валентина Фомченко. Василий Овчинников подчеркнул значение праздника, символизирующего решающий вклад советских войск в разгром Квантунской армии и освобождение Северо-Восточного Китая и северной части Корейского полуострова.

«Наверное, в каждой нашей ныне проживающей семье были деды и прадеды, бабушки и прабабушки, которые сражались за свою Родину в годы Великой Отечественной войны. Давайте мы сегодня вспомним всех, кто погиб, защищая наше Отечество. Мы знаем: если погиб за Родину — будет жить вечно! Поэтому сегодня, на первый взгляд, скорбный день, но он же и радостный, потому что война была победоносно завершена», — сказал Василий Овчинников.

Нина Истратова отметила особое значение мероприятия в преддверии 85-летия начала контрнаступления советских войск под Москвой. После минуты молчания участники возложили цветы к стеле «Город воинской славы».