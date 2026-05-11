День Победы и День радио отметили в сквере Института связи в Мытищах

Для гостей подготовили тематические мастер-классы, яркие экспозиции, исторические викторины и фотозоны. Со сцены звучали песни военных лет в исполнении мытищинских артистов. Желающие могли принять участие в викторинах, сделать памятные фотографии и послушать любимые композиции.

На выставке от Федерального государственного бюджетного учреждения «16 Центральный научно-исследовательский институт» Министерства обороны РФ представили уникальные образцы техники связи времен Великой Отечественной войны и предметы, рассказывающие о подвигах защитников. Рядом с каждым экспонатом разместили информационные таблички с историей и интересными фактами. Гости с интересом рассматривали радиостанции, телеграфные аппараты и другие приборы, с помощью которых связисты обеспечивали связь на фронте в годы войны.