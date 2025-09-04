День первокурсника отметили во Фрязине

1 сентября, в День знаний первокурсники и старшекурсники филиала РТУ МИРЭА, родители, преподаватели и почетные гости собрались в ДК «Исток», чтобы вместе отпраздновать начало нового учебного года и дать старт студенческой жизни. Ребят встречали почетные гости: генеральный конструктор НПП «Исток» имени Шокина Александр Борисов и проректор РТУ МИРЭА Андрей Тимошенко.

На торжественном мероприятие вручили сертификаты школьникам, которые участвуют в проекте «Класс Ростеха» на базе технопарка «Исток — РТУ МИРЭА». Их получили ребята из 16 образовательных учреждений Фрязина, Щелкова и Ивантеевки.

«Фрязино — город технологий и науки. Это большой научно-производственный комплекс. И я уверен, что вы, проходя обучение здесь, пройдете практику на предприятиях, которые вас заразят болезнью быть лучшим в этой отрасли», — обратился к студентам глава городского округа Дмитрий Воробьев.