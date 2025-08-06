День памяти святых благоверных князей Бориса и Глеба отметили в Серпухове

На территории Борисоглебского храма в селе Енино городского округа Серпухов отпраздновали День памяти святых благоверных князей Бориса и Глеба. В честь события провели Божественную литургию и крестный ход.

Для гостей также организовали мастер-классы, народные игры и хороводы. Участников празднования познакомили с традициями колокольного звона и народных ремесел. Все желающие побывали на экскурсии и попробовали ароматный чай на свежем воздухе. Гостей также жала благотворительная ярмарка «Любовь Христова торопит нас».

Отметим, что жития святых Бориса и Глеба служат для людей образцом сохранения веры, любви и милосердия в периоды испытаний, а праздники в Енино станут примером духовного единства и радости для подрастающего поколения.

Напомним, Борисоглебский храм в селе Енино возвели в 1627 году. После периода, отмеченного религиозными ограничениями, он возобновил свою деятельность в 2012 году.