Более 70 сотрудников МВД в Химках наградили к профессиональному празднику

Цикл мероприятий, посвященных Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, провели в Химках. Торжественное награждение действующих офицеров и ветеранов полиции состоялось в доме культуры «Брехово».

День сотрудника органов внутренних дел в России ежегодно отмечают 10 ноября. Около 70 специалистов из Химок торжественно отметили благодарственными письмами и ценными наградами за добросовестное выполнение профессиональных обязанностей.

«Уважаемые сотрудники полиции! Искренне поздравляю с вашим профессиональным праздником! Особо отмечу ветеранов органов внутренних дел. Опыт, который вы передаете молодым сотрудникам бесценен. Именно благодаря единству поколений они добиваются успеха и высоких результатов на службе в Химках. Желаю вам здоровья, благополучия и успехов в вашей деятельности на благо нашего округа и его жителей!» — сказал председатель совета депутатов Сергей Малиновский.

Праздничное мероприятие также провели в школе «Флагман». Ученикам рассказали о тонкостях тяжелой работы полицейских необходимости чтить память героев, которые погибли при выполнении служебных обязанностей.

«В этот день мы вспоминаем тех, кто погиб в ходе боевых действий и спецопераций по задержанию преступников. Мы должны помнить их имена, подвиги и ту жертву, которую они принесли ради нашей с вами безопасности», — сказал муниципальный депутат, директор школы «Флагман» Евгений Иноземцев.

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