День отца отметили в лесопарке «Соколиная гора» в Истре

Накануне Дня отца в недавно открывшемся лесопарке «Соколиная гора» прошли праздничные гуляния. Также гости парка могли поучаствовать в экологической акции и посадить деревья.

Дети под руководством пап высадили у входа в новый парк ели и рябины. Причем инвентарь и саженцы выдавали на месте, поэтому любой желающий мог принять участие в акции. Всего в этот день посадили более 20 деревьев.

После доброго дела гости разошлись по творческим мастер-классам. Кто-то постигал азы пайки, проявляя смекалку, а кто-то на занятии «В красках осени» создавал яркие картины вместе с детьми.

Кроме этого, специально для отцов муниципального округа Истра провели праздничный концерт «Папины песни», где звучали самые семейные и добрые песни. Завершилась программа угощениями из полевой кухни. Всем желающим раздавали гречневую кашу, сладкий чай и хлеб.