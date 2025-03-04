День открытых дверей в Одинцовском роддоме пройдет 15 марта

В Одинцовском роддоме состоится день открытых дверей пройдет с 11:00 до 12:00. Мероприятие станет отличной возможностью для будущих родителей познакомиться с условиями, в которых будут проходить роды и послеродовой период.

Гости смогут лично осмотреть родовое и послеродовое отделения, посетить палаты, где находятся женщины после родов, а также задать врачам все интересующие вопросы. Мероприятие рассчитано не только на будущих мам, но и на отцов. Специалисты помогут мужчинам разобраться в непростом вопросе — стоит ли участвовать в партнерских родах, а также объяснят, как правильно поддержать жен в этот ответственный момент. Приглашают и будущих бабушек, которые смогут узнать, как изменились условия и подходы к оказанию медицинской помощи в современном роддоме.

Акушеры расскажут о родах и правильной подготовке к ним, о видах контрактов, а также о сборах в роддом, и как организовать первые дни после выписки. Кроме того, у гостей будет возможность узнать о программах поддержки молодых семей, которые предлагает роддом. Это могут быть курсы для будущих родителей, консультации по грудному вскармливанию, а также психологическая помощь для тех, кто испытывает тревогу или страх перед предстоящими родами.

День открытых дверей пройдет по адресу: Одинцово, улица М. Бирюзова, дом 3б (здание роддома). Участие бесплатное, но рекомендуется заранее зарегистрироваться по телефону или через сайт роддома. Подробную информацию можно узнать по телефону: +7 (985) 963-14-64 с 9:00 до 17:00.