День открытых дверей в молодежном центре в Мытищах пройдет 31 августа

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Новый сезон стартует в молодежном центре «Импульс». День открытых дверей проведут 31 августа, где любой желающий сможет познакомиться с работой креативной команды сообщества.

День открытых дверей ждет всех, кто хочет подробнее узнать о деятельности Молодежного центра «Импульс», ознакомиться с работой клубных формирований и встретиться с командой центра и руководителями студий.

Гости смогут: посетить экскурсию по центру, познакомиться с руководителями творческих объединений, записаться в клубные формирования и посмотреть анимационную программу для детей и молодежи.

Стать частью самой креативной команды Молодежного центра «Импульс» можно будет 31 августа в 12:00, по адресу город Мытищи, улица Силикатная, дом 12.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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